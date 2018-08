Fiamme e paura in autostrada. Camper va a fuoco: conducente salvo per miracolo

Moltissima paura ma per fortuna nessuna vittimasulla A4, all’altezza dello svincolo di Padova Ovest, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un camper. Il conducente del mezzo, residente a Mantova, stava percorrendo l’autostrada in direzione Milano quando si è accorto che del fumo fuoriusciva all’interno dell’abitacolo: immediatamente ha accostato in corsia d’emergenza sfuggendo alle fiamme rapidamente divampate. Numerosissime le chiamate di allarme alla sala operativa del 115 per l’alta colonna di fumo nera alzatasi dal manto stradale. All’arrivo, i pompieri hanno spento l’incendio, che sie ormai esteso all’intero camper.

fonte: Fanpage