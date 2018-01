Fiamme in casa a Prato, 3 feriti,1 grave

PRATO, 8 GEN – Un grosso incendio si è sviluppato questa sera in un appartamento di due piani in via Marini a Prato, nella Chinatown della città. Tre le persone già trasportate al pronto soccorso: un uomo, secondo le prime informazioni, è stato trasferito dal 118 in codice rosso all’ospedale di Prato. Altre due persone, un uomo e una donna, sono state ricoverate rispettivamente a Prato, e all’ospedale di Careggi a Firenze, ma non sarebbero in pericolo di vita. Complessivamente il 118 ha assistito 11 persone, molte delle quali intossicate dal fumo. I vigili del fuoco, intervenuti anche dal distaccamento di Montemurlo, hanno evacuato con l’ausilio dell’autoscala sei persone. Tutti i feriti e gli intossicati sarebbero di origine cinese.

