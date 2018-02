Catanzaro: paura per un incendio in un palazzo

Uno spaventoso incendio è scoppiato nella notte a Catanzaro all’interno di un palazzo di 7 piani. Le fiamme hanno interessato la sala condominiale adibita a magazzino deposito ad uso di tutti i condomini come riporta strettoweb.

I vigili del fuoco sono stati impegnati diverse ore per domare l’incendio e riportare in sicurezza la zona. Il locale in via cautelativa e’ stato reso inagibile in attesa di verifiche tecnico-strumentali piu’ approfondite.