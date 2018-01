Fiamme devastano appartamento in città, persone evacuate

Forlì – Attimi di paura ieri sera in una palazzina di Forlimpopoli, in via Duca D’Aosta, dove un rogo ha devastato un appartamento. Stabile evacuato e una 70enne trasportata d’urgenza in ospedale per il fumo inalato.

L’intero stabile è stato evacuato per precauzione, a causa dell’alta concentrazione di monossido di carbonio, e per permettere le operazioni di spegnimento dell’incendio.

La notizia è stata riportata da centrometeoitaliano. Carabinieri e Vigili del Fuoco giunti subito sul posto.