Intesa M5S-centrodestra: spuntano i nomi di Casellati al Senato e Fico alla Camera

Un passo dall’annuncio ufficiale. Dopo un vertice a palazzo Grazioli tra i leader del centrodestra il nome nuovo per la candidatura per la presidenza del Senato è Maria Elisabetta Alberta Casellati. L’annuncio arriva dopo una serie di incontri e si chiede al M5S di trovare un candidato diverso da quello indicato ieri sera per la Camera, Fracaro. Richiesta accolta dai grillini riuniti a loro volta fin dal primo mattino e pronti a cambiare nome: sì alla Casellati, ed ecco tornare sulla scena Roberto Fico come scrive il corriere.it.