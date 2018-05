Fico dice No a Di Maio:”Non sarò in piazza con te…”

Luigi Di Maio, leader politico del Movimento 5 Stelle, ha voluto organizzare una manifestazione, il prossimo 2 giugno, alla Bocca della verità. Un evento indetto all’indomani del veto del Presidente della Repubblica sul professore Savona e l’eventuale investitura, per quest’ultimo, della carica di Ministro dell’Economia. Roberto Fico, presidente della Camera e militante dei 5 Stelle, non dovrebbe prender parte a questa iniziativa del suo compagno nel movimento.

A quanto pare Fico, il 2 pomeriggio, sarà impegnato a Montecitorio per un evento con gli studenti mentre la mattina dovrà presenziare alla parata ai Fori imperiali. Senza contare che il 1 giugno sarà presente al Quirinale, in vesti di presidente della Camera, per il tradizionale ricevimento della Festa della Repubblica (appuntamento che verrà disertatato dal Movimento 5 Stelle).