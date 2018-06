Accoltella la moglie davanti ai figli terrorizzati, raptus di follia domestica

Forse una lite arrivata all’estremo ha fatto accendere il raptus di violenza che ha scatenato la follia di un uomo il quale, per più volte, ha accoltellato la moglie di 28 anni davanti agli occhi increduli dei figli. La donna, una mamma di 28 anni, è stata accoltellata impotente dello scempio che si stava consumando dinnanzi ai piccoli rimasti fortemente traumatizzati. La povera ragazza è stata soccorsa dal 118 per essere trasportata urgentemente in ospedale. In corso le indagini della polizia per comprendere le dinamiche dell’accaduto.

Dagli ultimi bollettini medici diramati la donna non sarebbe in pericolo di vita, il marito è stato invece condotto in questura.