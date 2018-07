Lascia la figlia in auto: la macchina precipita poco dopo e la piccola muore. È una tragedia.

Kiara Moore, due anni, è morta annegata quando l’automobile dei genitori si è sfrenata ed è finita nelle acque del fiume Teifi, in Galles. A quasi quattro mesi di distanza il padre della piccola ha rilasciato la prima intervista ai tabloid inglesi: «Non ha senso incolpare nessuno per quello che è accaduto. E’ stato un incidente assurdo». Della stessa idea di Jet anche gli inquirenti, che non hanno formalizzato nessuna accusa ed hanno deciso di archiviare l’inchiesta come una tragica fatalità.

La tragedia

Il dramma si è consumato a marzo quando la moglie di Jet si è allontanata per pochi minuti dall’auto, lasciando la figlia dentro. Tornata insieme al marito, i due non hanno ritrovata la vettura al suo posto. Hanno chiamato la polizia, che ha fatto scattare le ricerche per un presunto furto salvo accorgersi alcune ore dopo che l’automobile non era stata rubata, ma si era messa in movimento ed era caduta nel fiume.

Fonte: Fanpage