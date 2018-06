Salvata dalla figlia, svenuta per strada viva grazie alla bimba di 3 anni

“Mamma è caduta e non si alza più”, così ha raccontato Savannah una bimba di tre anni che ha salvato sua madre raggiungendo a piedi la casa della nonna materna.

Secondo le ricostruzioni delle riprese delle telecamere, la bambina che vive negli Stati Uniti avrebbe fatto a ritroso la strada di casa raggiungendo l’ingresso dell’abitazione.

Soltanto alla vista della bambina sola, i nonni si sono presi cura della nipote e soccorrere la loro figlia svenuta grazie alle indicazioni della nipote.

Cosa era successo?

Jessa Lavely stava facendo una passeggiata con sua figlia, quando a due isolati dalla loro abitazione, a Warren, nel Michigan, è svenuta e si è accasciata a terra. La piccola ha così ripercorso a ritroso la strada fatta fin lì,

è arrivata a casa avvisando i nonni e portandoli dove sua madre era svenuta.

“Io e mio marito non le abbiamo mai detto cosa fare in situazioni simili, né le abbiamo spiegato come tornare a casa da sola, siamo senza parole”, ha raccontato la mamma della piccola una volta ripreso i sensi.