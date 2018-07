Non torna a casa, la figlia trova il padre precipitato da tetto

Non lo aveva visto rincasare, da quel momento è scattata la paura e l’allarme. Una ragazza di 25 anni di Riano, accanto alla Capitale, non avendo notizie del padre si è precipitata in piena notte nell’azienda per cui lavorava come autista di mezzi pesanti. La scena raccapricciante per la povera ragazza è stata la più infausta. Ha trovato il corpo del padre senza vita nel parcheggio accanto a una betoniera. Dopo l’una di notte si sono presentati gli agenti dell’arma dei carabinieri che hanno dichiarato il decesso.

Dalle prime ricostruzioni.

Da una attenta analisi e dalle prime ricostruzioni degli dagli investigatori, il 53enne era tornato sul posto di lavoro verso le ore 19 nell’azienda. Nonostante fosse chiusa, è salito sul tetto della betoniera per riparare una guarnizione. Forse per distrazione o un malore, è precipitato tragicamente. Il corpo è rimasto lì, senza possibilità di soccorso, per alcune ore fino all’arrivo della figlia.