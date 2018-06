Filippo non c’è più: la passione per la moto gli è stata fatale…. RIP. E’ accaduto tra Diamante e Belvedere. A perdere la vita è Filippo Savoia, di 29 anni, infermiere di Belvedere. Il sinistro è accaduto ieri pomeriggio, quando la vettura su cui era a bordo, una Peugeot 206 – per cause ancora da accertare- è finita contro un guardrail, ribaltandosi e schiantandosi contro un’altra auto che procedeva nella direzione opposta. Erano circa le 18, quando sull’asfalto della tirrenica, all’altezza di Parco Mondo nuovo. Poco dopo è giunta un’ambulanza, i cui sanitari non hanno fatto altro che constatare il decesso del ragazzo. Il conducente dell’altra automobile, una Renault, per fortuna, è rimasto ferito ma in maniera lieve.