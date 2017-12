Fisco, ‘congelate’ 32.248 cartelle

MILANO, 26 DIC – Sono 32248 le cartelle esattoriali ‘congelate’ in Lombardia dall’ Agenzia delle entrate-Riscossione che ha deciso di sospendere l’invio delle notifiche dal 23 dicembre al 7 gennaio 2018. Nella regione era prevista la spedizione di circa 34 mila atti che invece resteranno ferme, ad eccezione di poco più di un migliaio di casi cosiddetti inderogabili. Il provvedimento, come spiega l’Agenzia delle Entrate, è stato messo in atto su indicazione del presidente Ernesto Maria Ruffini, per ‘non creare inutili disagi durante le festività natalizie evitando il recapito di richieste di pagamento durante questo periodo particolare dell’anno’. Per l’operazione “zero cartelle” sarà sospesa la notifica di 10.343 cartelle a Milano, 3.953 a Brescia, 3.469 a Varese, 3.104 a Pavia, 2.972 a Bergamo, 2.757 a Monza e Brianza, 1.567 a Como, 1.307 a Cremona, 1.226 a Mantova, 585 a Lodi, 560 a Lecco e infine 405 a Sondrio. Nella classifica regionale la Lombardia è al terzo posto dopo Lazio (71.988 cartelle) e Campania (42.305).

2017-12-26_1261644064