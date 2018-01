Fisco: evasione sale a 132 mld

ROMA, 20 GEN – Gli effetti del cosiddetto under reporting nelle dichiarazioni dei redditi, ovvero della ‘sottodichiarazione’ alzano le stime del valore assoluto dei redditi complessivi evasi in Italia tra i 124,5 miliardi e i 132,1 miliardi di euro. E’ quanto risulta da uno studio di Ca’ Foscari pubblicato sul sito del Senato. In particolare, per i redditi da lavoro autonomo e impresa il tasso stimato di under reporting, ovvero di sottodichiarazione, (dato dal rapporto tra redditi non indicati nelle indagini campionarie e redditi spendibili veri) è del 23%. Per i redditi da locazione il tasso sale al 44%.

