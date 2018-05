Fisico mozzafiato per Maria De Filippi a 55 anni suonati sfoggia una forma fisica tonica e perfetta da far invidia. La conduttrice di Mediaset è stata paparazzata al mare mentre prende il sole. Complice un bikini bianco che ne esalta le forme, Maria, pare proprio non avere nulla da invidiare alle tante showgirl di Mediaset.

Un fisico mozzafiato per Maria

La De Filippi era apparsa sulla spiaggia di Santa Margherita di Pula in forma smagliante, diventando così, oltre della televisione, anche la Regina della spiaggia. Lei è sempre stata poco incline a mettere in mostra le sue forme e di sicuro, timida com’è, queste immagini le provocheranno non poco imbarazzo.