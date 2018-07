E’ accaduto intorno alle ore 9,00, due persone, di cui non è stata resa ancora nota l’identità, sono stata ammazzate da u treno in corsa, il convoglio era partito da Milano ed era diretto a Mantova.

Lʼincidente, che non ha interessato la linea dellʼAlta Velocità, ha provocato il blocco della circolazione ferroviaria tra Milano e San Giuliano. Ancora sconosciuta la dinamica del fatale sinistro.