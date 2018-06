Flavio Briatore contro i meridionali: stanno tutto il giorno sul divano

Il reddito di cittadinanza è una follia“. Così Flavio Briatore, ai microfoni de ‘La Zanzara’ su Radio 24, commenta il principale cavallo di battaglia del M5S contenuto nel contratto di governo giallo-verde. “Chi aveva voglia di lavorare è andato fuori, al Sud sono rimasti in pochi che non si sono sbattuti molto per trovare lavoro“, sostiene l’imprenditore, lanciando l’ennesima provocazione ai giovani meridionali. Da qui l’attacco al reddito di cittadinanza.

“Mi sembra una follia perché paghi la gente a stare sul divano – sostiene l’ex manager di Formula 1 – sul divano ci sono già, adesso lo fanno gratis, e se poi addirittura li paghi, prenderanno il divano a due piazze”. In merito alle condizioni del mezzogiorno Briatore aggiunge: “Non ci investirei perché non ci sono le condizioni e le infrastrutture e quando parli di turismo al Sud continui ad avere delle difficoltà enormi”.

Riguardo al governo Conte, infine, commenta: “Mi sembra ci sia molto entusiasmo. Mi fanno molta simpatia sia Salvini che il grillino, lasciamoli fare. Vogliono fare le cose, speriamo che le facciano”.

fonte: adnkronos