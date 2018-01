Florenzi, non vediamo luce fondo tunnel

ROMA, 28 GEN – “Mi assumo tutte le responsabilità per il rigore sbagliato, perché la partita sarebbe cambiata. Poi avremmo comunque potuto fare meglio, ma in questo momento siamo in un tunnel e non vediamo una luce, uno spiraglio”. Non usa giri di parole Alessandro Florenzi e sottolinea il momento delicato della sua Roma. “Dobbiamo invertire la tendenza, dobbiamo girare la ruota – dice ancora -: credo che lo faremo presto, perché comunque le occasioni le creiamo. Non credo che le voci di mercato possano averci condizionato: anche oggi potevamo andare in vantaggio. Ma non è successo, quindi ci prendiamo i fischi dei tifosi e andiamo avanti a testa alta: è l’unico modo, altrimenti saremmo sconfitti in partenza”. Come mai i giocatori della Roma a fine partita non sono andati sotto la curva Sud? “Anni fa ci hanno suggerito di non farlo, perché avrebbero potuto crearsi momenti di tensione – dice Florenzi -, ma ai nostri tifosi siamo legati: i fischi li meritavamo, spero che capiscano che la loro amarezza è anche la nostra”.

2018-01-28_1281714550