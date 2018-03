Foggia, domiciliari a ex patron Sannella

BARI, 23 MAR – È stato scarcerato oggi, con concessione degli arresti domiciliari, su disposizione del Tribunale del Riesame di Bari, l’ex patron del Foggia Calcio, Fedele Sannella, accusato di aver ricevuto e riciclato 380 mila euro reimpiegandoli nel Foggia Calcio Srl sia attraverso la corresponsione di somme in nero a atleti, allenatori e procuratori, sia mediante pagamenti funzionali alla gestione della società, per esempio ad alcuni fornitori, cercando di ostacolare l’identificazione della provenienza illecita del denaro, proveniente cioè – secondo gli inquirenti – da evasioni fiscali, appropriazioni indebite e bancarotte commesse da Massimo Ruggiero Curci, commercialista ed ex vicepresidente onorario della squadra pugliese, anche lui arrestato nell’ambito di questa inchiesta della Procura di Milano (trasferita per competenza a Foggia per la parte che riguarda Sannella).

2018-03-23_1231752709