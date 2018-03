Foibe: Raggi,viaggio formazione studenti

ROMA, 14 MAR – Con la visita alla Risiera di San Sabba e la deposizione di una corona di alloro alla targa dedicata a Sergio De Simone, cugino delle sorelle Bucci, si conclude oggi il Viaggio del Ricordo di un gruppo di studenti di 12 scuole superiori di Roma insieme alla Sindaca Virginia Raggi e testimoni del dramma del confine orientale. L’iniziativa, promossa da Roma Capitale nell’ambito del Progetto “Memoria” e del percorso formativo “Il dramma del confine orientale italiano tra foibe ed esodo”, ha visto la partecipazione dell’assessore Laura Baldassarre, del presidente dell’Assemblea Capitolina Marcello De Vito e dei consiglieri capitolini Paolo Ferrara e Davide Bordoni. “Senza memoria non c’è futuro. Con gli studenti delle scuole romane – afferma Raggi – siamo stati in questi giorni in alcuni luoghi simbolo del dramma del confine orientale. Un prezioso percorso di formazione e confronto che aiuterà i nostri ragazzi a crescere e diventare cittadini consapevoli di domani”.

