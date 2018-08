Follia all’aeroporto. Maxi rissa tra i due famosi cantanti: voli rinviati

Rissa e botte da orbi in aeroporto. Nella pazza estate francese, passata nel giro di pochi giorni dall’entusiasmo per la vittoria ai Mondiali al caso di Alexandre Benalla, ci mancava solo la rissa tra i due rapper rivali. Booba e Kaaris, due star della scena musicale transalpina, se le sono date oggi di santa ragione dinanzi a centinaia di persone in procinto di partire per le vacanze, al Gate 1 dello scalo di Orly, il secondo più importante del Paese dopo l’aeroporto Roissy-Charles de Gaulle. Dinanzi ai passeggeri attoniti, i due rapper e i loro rispettivi clan si sono scatenati in una scazzottata, degna dei migliori film di Bud Spencer.

L’intervento della polizia

Tredici, in totale, le persone fermate dalla polizia, tra cui chiaramente i due artisti. Sui social network, impazzano i video del violento parapiglia, catturato dagli smartphone dei viaggiatori che hanno assistito alla scena a bocca aperta. In uno dei filmati, si vede Booba, vestito di nero, e Kaaris, sui toni del grigio, darsele di santa ragione, trascinandosi fino alla profumeria del Duty Free. In quei concitati momenti, sono volati grida, insulti e, secondo alcuni testimoni, bottigliette di profumo afferrate sugli scaffali. Per porre fine alla zuffa è stato necessario l’intervento degli agenti della Compagnia Repubblicana di sicurezza (Crs) e della Polizia di Frontiera (Paf). Il vice-prefetto di Paris-Orly, Pierre Marchand-Lacour, ha riferito che alcuni elementi del mobilio aeroportuale sono stati danneggiati dalla furia dei due rapper. (Leggo)