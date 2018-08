FOLLIA IN SPIAGGIA. Bagnanti negano l’elemosina, ROM spacca i lettini e mostra i GENITALI ai bambini

Atto di follia di un ragazzo rom di 25 anni. Succede a Pesaro, dove alcuni bagnanti hanno passato momenti imbarazzanti. Ecco cosa è successo. Alcuni bagnanti hanno rifiutato la richiesta del ragazzo di alcune monete e il questuante per rabbia ha spaccato l’attrezzatura balneare. Insomma, un vero e proprio mezzogiorno-di-fuoco sulla spiaggia di Levante, più o meno nella zona dell’Hotel Nautilus. Un giovane rom di 25 anni si aggirava sull’arenile di ombrellone in ombrellone chiedendo l’elemosina ma ad ogni rifiuto reagiva male e con rabbia, danneggiando quello che trovava sotto mano.

La vicenda

Ha spaccato lettini e ombrelloni, poi non soddisfatto ha iniziato con i dispetti spostando gli oggetti dei bagnanti che erano in quel momento presenti. Non solo, perché oltre ai danni il ragazzo ha poi voluto farsi beffa dei presenti ha mostrato anche i genitali dopo aver abbassato i pantaloni e insultando ripetutamente chi tentava di riprenderlo. La cosa non è affatto passata inosservata e i frequentatori della spiaggia hanno immediatamente chiamato la polizia municipale intorno all’ora di pranzo. La pattuglia è intervenuta immediatamente ma il ragazzo nel frattempo si era allontanato frettolosamente dall’arenile. Aveva capito che era stata chiamata la polizia e quindi ha cercato riparo in una pizzeria nel vicino via Amendola, sperando di passare inosservati. Ma l’oltraggio e i vandalismi, tutt’altro che episodi isolati hanno destato rabbia tra i bagnanti tanto che alcuni di loro hanno seguito le tracce del 25enne e così all’arrivo della polizia hanno indicato dove si era andato a rifugiare. E non sono mancati neanche momenti di tensione perchè i bagnanti presenti hanno cominciato a protestare vivacemente all’indirizzo del nomade. I vigili urbani hanno chiamato supporto anche una squadra della volante. L’uomo molto nervoso e collerico è stato portato via dai poliziotti della volante per un controllo approfondito in Questura. Nel frattempo gli agenti hanno raccolto le testimonianze e il 25enne è stato denunciato per danneggiamenti ma anche per atti osceni in luogo pubblico. (Leggo)