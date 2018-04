Fondi Piemonte, pg chiede 23 condanne

TORINO, 10 APR – Il procuratore generale Giancarlo Avenati Bassi ha chiesto 23 condanne al processo d’appello, in corso a Torino, per la ‘rimborsopoli’ dei consiglieri regionali del Piemonte. Tutte le proposte, con due sole eccezioni, ricalcano quelle che erano state avanzate al processo di primo grado. Per l’ex governatore Roberto Cota e i neo parlamentari leghisti Paolo Tiramani e Riccardo Molinari, che erano stati assolti, la richiesta è di 2 anni e 4 mesi di reclusione. Per un’altra neo parlamentare, Augusta Montaruli, di Fratelli d’Italia, sono stati chiesti 2 anni e 10 mesi; in primo grado le erano stati inflitti 4 mesi.

2018-04-10_1101780217