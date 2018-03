Fondi Sardegna: pm,4 anni a ex assessore

CAGLIARI, 22 MAR – Quattro anni di reclusione. È la pena sollecitata dal pubblico ministero Marco Cocco nei confronti dell’ex assessore regionale dell’Udc Sergio Milia – assistito dagli avvocati Luigi Concas e Nicola Satta – accusato di peculato aggravato nell’inchiesta legata all’uso illecito dei fondi destinati ai gruppi del Consiglio regionale della Sardegna. Il magistrato inquirente – al termine della requisitoria nel procedimento con rito abbreviato – non ha ritenuto valide nessuna delle giustificazioni portate dall’ex assessore sui 168 mila euro di spese contestate dalla Procura. L’esponente dell’Udc aveva documentato uscite per oltre 100 mila euro e restituito al Consiglio circa 37 mila euro. Il pm ha poi confermato la richiesta di 12 rinvii a giudizio per altrettanti consiglieri regionali in carica durante la XIII legislatura, dal 2004 al 2009: Eugenio Murgioni, Pasquale Onida e Silvestro Ladu (già condannato in un altro filone di inchiesta) tutti di Fortza Paris;

