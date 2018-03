Fontana Trevi:monetine restano a Caritas

ROMA, 28 MAR – Le monetine lanciate dai turisti dentro Fontana di Trevi continueranno ad essere gestite dalla Caritas fino alla fine del 2018. Questo, a quanto si apprende, l’orientamento del Campidoglio che a breve dovrebbe formalizzare la decisione in giunta. Ad ottobre scorso una memoria di giunta aveva stabilito di “internalizzare” dal prossimo 1 aprile la gestione delle monetine in capo al Comune che le avrebbe destinate, a partire da quella data, ad iniziative benefiche. La ‘proroga’ fino a fine anno sarà utile, spiegano fonti di Palazzo Senatorio, per mettere a punto il nuovo sistema attraverso un gruppo di studio ad hoc. La scadenza del 1 aprile aveva acceso i riflettori sulle famose monetine che fruttano ogni anno circa un milione di euro. Una somma che rischiava di finire nelle casse del Campidoglio, seppur per essere poi destinata in beneficienza, sottraendola alla Caritas. Un rischio ormai scongiurato.

2018-03-28_1281742424