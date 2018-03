Fontana,entro martedì presentiamo giunta

CERNOBBIO (COMO), 23 MAR – “Siamo arrivati quasi alla conclusione delle trattative. Credo proprio che lunedì, massimo martedì daremo l’annuncio”, sulla composizione della nuova giunta della Lombardia. Lo dice il neo governatore lombardo Attilio Fontana, a margine dei lavori del Forum Confcommercio in corso a Cernobbio. Alla domanda poi se lo stallo sulla formazione del nuovo governo possa influire sulla Lombardia, Fontana risponde che “l’unico problema è che non potremo andare subito a chiedere di accelerare sull’autonomia. Per il resto, le nostre scelte le possiamo fare in assoluta autonomia. La nostra maggioranza – conclude – è ottima, forte e coesa, da questo punto di vista non abbiamo problemi”.

2018-03-23_1231757197