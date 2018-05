Sembra oramai dato per certo la nascita del governo Lega -5S.

Alcune Fonti romane indicano come imminente o addirittura come già fatta la riapertura del dialogo tra il Quirinale ed i leader dei partiti M5S e Lega per la formazione del governo. Mattarella avrebbe prima sondato le intenzione dei due e poi confermato che ci sarebbero le condizioni per tentare di far nascere il governo giallo/verde.

Tutto questo passerebbe dallo spacchettamento del Ministero dell’Economia che permetterebbe a Savona di entrare nell’esecutivo e a Salvini di non retrocedere dalla sua posizione.

Mattarella avrebbe avuto le giuste rassicurazioni sulla permanenza nella comunità Europea e a questo punto non resta da fare altro che reincaricare il prof. CONTE come presidente del consiglio incaricato il quale per la seconda volta presenterebbe la lista dei ministri a Mattarella, stavolta quella giusta, il quale darebbe finalmente il via al nuovo governo. Per gli aggiornamenti definitivi leggere qui