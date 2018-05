FOOTBALL LEADER 2018: PREMIATI ANCHE AURELIO DE LAURENTIIS E ZDENEK ZEMAN

Football Leader 2018 è ai nastri di partenza: domani mattina la conferenza stampa di presentazione (ore 10.30, sala Giunta Palazzo San Giacomo di Napoli) con la presenza del super ospite Ciro Immobile (premiato in anteprima nella categoria «Giocatore dell’anno»).

Svelati altri due prestigiosi premiati della kermesse nazionale dell’Assoallenatori. Il presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis ha vinto il premio Financial Fair Play per la quarta volta con la seguente motivazione: “per l’illuminata, oculata, virtuosa e innovativa gestione economica di un club calcistico, coniugando importanti risultati sportivi con le esigenze di bilancio rientranti nei parametri del vigente Fair Play Finanziario europeo. Il Napoli e le capacità manageriali di De Laurentiis sono da anni modelli di riferimento per il panorama sportivo nazionale e internazionale”.

Riconoscimento anche per Zdenek Zeman, che si è aggiudicato il Premio “Fair Play alla carriera – Dino Celentano” perchè “manifesto dello sport pulito ed esempio per i giovani con il suo comportamento dentro e fuori dal campo sempre improntato al fair play e alla lealtà sportiva. Zeman è un modello da seguire anche per il calcio che propone”.

De Laurentiis e Zeman ritireranno i rispettivi premi a Football Leader 2018 (www.football-leader.it), in programma a Napoli dal 26 al 29 maggio prossimi.

Football Leader 2018 può vantare alcune partnership importanti: tra esse, per la quarta volta consecutiva, con MSC Crociere (www.msccrociere.it) , la più grande compagnia crocieristica a capitale privato nel mondo e la principale compagnia di crociere in Europa e in Sud America. La flotta di MSC Crociere comprende attualmente 14 navi ultramoderne, tra cui “Seaside”, varata di recente, e “Seaview” che sarà varata il prossimo 9 giugno.

Al fianco di Football Leader anche Well.com (www.wellcomhome.com) della SVE Group S.r.l., azienda emergente del centro-Sud nella commercializzazione di prodotti di elettronica, telefonia, elettrodomestici e informatica.