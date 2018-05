FOOTBALL LEADER 2018, PREMIO ALLA CARRIERA PER ARIEDO BRAIDA PATRICK CUTRONE VINCE IL LEADER UNDER 21 A TEO TEOCOLI IL RICONOSCIMENTO ARTISTICO

Si va completando il parterre della sesta edizione di Football Leader, il premio nazionale dell’Assoallenatori (AIAC), organizzato dalla DGS Sport&Cultura, in programma a Napoli dal 26 al 29 maggio prossimi. Svelati altri tre importantissimi premiati: si tratta di Ariedo Braida, di Patrick Cutrone e di Teo Teocoli.

Il direttore sportivo del Barcellona è stato insignito il Premio Speciale alla Carriera Football Leader 2018 perché è “un dirigente illuminato che ha accompagnato il Milan in un trentennio coronato di immensi successi grazie alla sua competenza e ai suoi straordinari colpi di mercato. La sua grande esperienza professionale ed il suo intuito riconosciuti in tutto il mondo del calcio hanno portato Braida ad ottenere un ruolo da protagonista anche nella leggendaria storia del Barcellona”.

A Patrick Cutrone il premio “Leader Under 21”. L’attaccante dell’AC Milan è risultato il giovane più votato dagli 81 allenatori che hanno assegnato i riconoscimenti di Football Leader 2018. Questa la motivazione: “per aver espresso talento e leadership in campo e fuori, mostrando con carisma e classe le due doti di bomber di razza nella prima vera stagione da professionista”. Cutrone succede a Insigne, Romagnoli, Berardi, Bernardeschi e Chiesa.

Braida e Cutrone riceveranno l’ambito riconoscimento nel corso della premiazione ufficiale che si terrà il giorno lunedì 28 maggio 2018 alle ore 17.30 presso l’Auditorium del Royal Continental Hotel di Napoli. Insieme a loro ci sarà una guest star assoluta, il celebre attore Teo Teocoli, che si è aggiudicato il premio artistico “Leader per sempre” di Football Leader perché “con la sua straordinaria arte comica ha saputo rappresentare gli aspetti più estremi del calcio: dal tifo al giornalismo di parte, dai campioni ai bidoni. Le sue imitazioni e i suoi personaggi sono nella storia della televisione”. Teocoli ritirerà il riconoscimento in passato assegnato a Lino Banfi, Gialappa’s Band, Francesco De Gregori e Antonello Venditti.

Football Leader 2018 (www.football-leader.it) gode di alcune importanti partnership commerciali: tra esse quella con Eccellenze Campane (www.eccellenzecampane.it), “la terra del buono”, un contenitore di piccole imprese operanti nei diversi comparti del settore enogastronomico, partner della manifestazione per il secondo anno consecutivo. Intesa commerciale che prosegue anche con R’ush, progetto innovativo del network Sport 7, gruppo leader in tutto il sud Italia nel mondo retail dell’articolo sportivo.