FORMIA: INFERMIERA DEL PRONTO SOCCORSO AGGREDITA! CARABINIERI INDIVIDUANO L’AGGRESSORE E LO DENUNCIANO

Nella giornata di ieri 06.08.2018, intervento provvidenziale dei Carabinieri della Stazione di Formia che si sono recati al pronto soccorso dell’ospedale “Dono Svizzero” dove poco prima un’infermiera in servizio era stata brutalmente aggredita da un paziente che per futili motivi, innervosito dall’attesa, andava in escandescenza malmenandola e scagliandole contro una sedia.

Le indagini

Le lesioni riportate dalla donna venivano giudicate guaribili in “21 giorni” clinici. La pattuglia intervenuta, sulla base degli elementi raccolti, si metteva subito alla ricerca dell’aggressore, identificato in D.V.R. 40enne di Minturno, già noto alle forze dell’ordine, che veniva deferito alla Procura della Repubblica di Cassino per lesioni personali.

Fonte: Compagnia Carabinieri Formia