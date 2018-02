Forte odore gas, evacuata scuola a Roma

ROMA, 19 FEB – Evacuata stamani una scuola comunale dell’infanzia a Roma per un forte odore di gas dai locali seminterrati. Lo riferiscono i vigili del fuoco, intervenuti alle 9 nella scuola Monte Cardoneto, in via Monte Cardoneto in zona viale Jonio. I vigili del fuoco hanno riscontrato “tubazioni vetuste nei locali sottostanti”. I pompieri hanno evacuato la scuola e i circa 80 bambini sono stati momentaneamente spostati in una palestra vicina. Sulla vicenda l’Italgas ha precisato che “le tubazioni indicate dai Vigili del Fuoco come vetuste appartengono all’impianto interno della scuola e sono a servizio della mensa. Date le condizioni dell’impianto Italgas ha tempestivamente interrotto la fornitura di gas alla mensa e ai locali del custode. L’erogazione del servizio potrà riprendere soltanto dopo che la scuola avrà fatto riparare i propri impianti”.

