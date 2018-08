+++ ULTIM’ORA +++

Fortissima scossa di TERREMOTO. Italiani in fuga in questa zona. Paura e Caos.

Forte scossa di terremoto registrata in Albania nel pomeriggio di oggi, sabato 11 agosto, per la precisione alle 17.38 ora italiana. Secondo quanto riportato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) la magnitudo del terremoto è stata di 5.2.

L’epicentro

La scossa è stata avvertita a circa quaranta chilometri a nord-est della capitale del Paese, Tirana. Per l’esattezza a una profondità di 18 chilometri, secondo quanto risulta in base ai primi dati preliminari. Per il momento non si registrano notizie di danne a persone o cose. La scossa non è stata avvertita solo in Albania, ma anche nei paesi confinanti come Macedonia, Montenegro e Kosovo.