FOTOGRAFA BIMBI E DONNE NEI BAGNI DEL NOTO FAST FOOD: È SCANDALO

Incredibile la vicenda che ha visto come protagonista un dipendente di una nota catena di fast food. L’uomo, Richard Cooper, fotografava donne e bambini nei bagni pubblici del Kfc. A scoprirlo, la moglie, che ha dichiarato: “Era un bugiardo, aveva una doppia vita, come Dr Jekyll e Mr Hyde. Spero di non rivederlo mai più”.

Le foto

Le immagini, ritrovate nello smartphone dell’uomo, ritraevano bambini di 5 o 6 anni, e anche madri intente a cambiare il pannolino ai propri neonati.

fonte: www.leggo.it