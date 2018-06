Oroscopo di sabato 30 giugno 2018 di Paolo Fox

Gemelli: l’ottimo aspetto di Mercurio non deve essere sottovalutato questo weekend, durante il quale sono favoriti i contatti e gli spostamenti. C’è una condizione astrologica molto positiva, c’è grande fortuna anche negli incontri. Mettiti in gioco e non avere paura di osare. Il tuo coraggio e la tua intraprendenza ti aiuteranno a fare nuove esperienze e conoscere nuove persone.

Cancro: c’è un bel recupero emotivo, l’amore può tornare protagonista. Luglio sarà un mese molto interessante anche per i sentimenti, oltre che nel lavoro è possibile mettere maggiore ordine ed ottenere conferme. Preparati quindi anche a settimane più impegnative, nonostante l’estate per molti rappresenti un periodo di svago e di riposo, non bisogna sottovalutare opportunità e condizioni vantaggiose che potrebbero aiutarti a creare condizioni migliori per il tuo futuro.

Bilancia: l’oroscopo domani segnala che c’è una buona condizione astrologica, soprattutto per i sentimenti. Puoi finalmente concederti qualche occasione in più per essere felice e rilassarti. Non sottovalutare le giornate che seguiranno, fino al 10 luglio ci sono buone possibilità anche nell’ambito lavorativo per chi ha bisogno di concludere un accordo o un affare.

Pesci: le ultime settimane sono state particolarmente interessanti per i single. È difficile pensare che qualcuno possa aver avuto difficoltà a fare nuove conoscenze. Il tuo fascino ed il tuo carisma sono alle stelle, deve solo esserci da parte tua la volontà di mettersi di più in gioco. Chi è solo da tempo può provare a credere nuovamente nell’amore, anche se è reduce da una delusione che ha comportato non pochi disagi.

Ariete: preparati a vivere un fine settimana migliore per i sentimenti. Infatti migliora il tuo rapporto con gli altri, e non risentirai più delle tensioni che hanno caratterizzato la prima parte della settimana. Puoi tornare a sentirti un po’ più sereno e rilassato, approfittane quindi per fare anche dei brevi viaggi e spostamenti che ti consentirebbero distrarti e di dedicarti a ciò che più ti piace.

Leone: l’oroscopo domani 30 giugno segnala lieve calo fisico, anche se si tratta di una condizione momentanea. Avresti bisogno di riposare di più, anche perché nell’ultimo periodo ti stai impegnando molto per cercare di approfittare delle buone opportunità e delle occasioni che riguardano soprattutto il lavoro. Sono in atto diversi cambiamenti, ed anche per questo motivo non è facile riuscire a gestire tutto per il meglio. Si raccomanda prudenza con il denaro.

Scorpione: ti aspetta un fine settimana piuttosto impegnativo, soprattutto se è da tempo che stai cercando di superare disagi e critiche che vengono dall’esterno. Non è facile per te rilassarti e metterti tranquillo. Ci sono alcune situazioni che possono evolversi in maniera inaspettata e complicare ulteriormente la tua condizione. Hai bisogno di dare maggiore ordine alla tua vita e di provare a fissare dei punti di riferimento che ti consentono di ottenere maggiore stabilità.

Sagittario: hai bisogno di sentirti più sereno ed appagato, vuoi dare spazio solamente a ciò che realmente ti consente di sentirti felice. Finalmente è arrivata l’opportunità che da tempo stavi aspettando, ci sono buone possibilità per essere ottimisti e tornare a credere nel proprio futuro. I single non devono sottovalutare gli incontri, come pure chi sta insieme da tempo può fare progetti di vita importanti. Giove a breve entrerà nel tuo segno, valuta fin da subito quali sono le priorità sulle quale conviene investire.

Toro: evita di frequentare persone che possono agitarti ulteriormente. Ci sono tanti impegni e preoccupazioni che incidono sul tuo umore. Le polemiche peggiori possono nascere proprio in famiglia, dove già da diverso tempo ci sono questioni da affrontare e che potrebbero riguardare anche la gestione delle spese. Non sempre gli altri riescono a capire le tue decisioni, ed alterare alcuni equilibri comporta inevitabilmente una forte tensione.

Vergine: sono giornate molto impegnative, ma in generale tutto il 2018 è un anno caratterizzato da importanti cambiamenti e trasformazioni. Realizzare obiettivi che finora avevi rimandato è possibile, l’estate rappresenta per i nati del segno una stagione intensa e molto importante. Nel dettaglio questo weekend ti vede protagonista della scena, grazie all’ottimo aspetto delle stelle. Puoi fare chiarezza in amore, puoi migliorare i tuoi contatti nel lavoro. Decidi tu quali sono le priorità sulle quali conviene investire la propria energia.

Capricorno: sono favoriti i contatti, alcune amicizie e conoscenze possono aiutarti a sbloccare una situazione da tempo in sospeso. Questo è il momento giusto anche per provare a risolvere un malinteso un conflitto che ti ha messo contro una persona alla quale tieni molto. Delle volte ti senti un po’ troppo sotto pressione, ma voler gestire tutto da soli significa anche doversi assumere maggiori responsabilità.

Acquario: il tuo punto debole per il momento continuano ad essere le finanze. Giove è opposto da tempo, ed ha creato non pochi disagi, ma se riesci a gestire per il meglio le tue risorse, è possibile venirne fuori. Occorre quindi tanta energia e concentrazione, ti aspettano ancora giornate difficili, ma la tua creatività e le tue intuizioni ti aiuteranno a conseguire alla fine un buon risultato.