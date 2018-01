Frana a Tramonti di Sopra: turisti evacuati

Sono stati evacuate tutte le persone che per due giorni sono rimaste bloccate da una frana che ha chiuso la strada di accesso a Tramonti di Sopra. I tecnici hanno ripristinato la viabilità in Val Tramontina, consentendo ai turisti di partire con i propri mezzi.

La strada, una volta messa in sicurezza e liberata da sassi e fango, è stata riaperta ma soltanto per consentire l’evacuazione delle persone rimaste bloccate in paese.

Solo tra qualche settimana, come riporta ilfriuli.it, a lavori completati, la riapertura della strada.