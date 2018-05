Si spara con la pistola d’ordinanza e muore: era a casa della fidanzata

Come primo incarico era stato assegnato a Venezia, al commissariato San Marco. Francesco Brescia, 24 anni, originario di Monopoli (Bari), ieri si è tolto la vita sparandosi con la pistola di ordinanza. Il giovane si trovava a casa della fidanzata. Gli amici, i familiari e i colleghi sotto choc. Come riporta quotidianopuglia (foto) sulle motivazioni del gesto, al momento, stanno ancora indagando i colleghi della questura di Trieste. Ieri era di riposo, ma mercoledì aveva lavorato come ogni giorno e nessuno aveva notato qualcosa di strano o particolare nel suo comportamento.