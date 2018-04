Lutto in Francia: è morto l’ex CT Henri Michel

La Francia piange Henri Michel. E’ morto all’età di 70 anni, guidò la Nazionale francese, sia l’Under 21 che quella maggiore, vincendo anche l’oro alle Olimpiadi del 1984, poi tante avventure da commissario tecnico, soprattutto in Africa: Camerun, Marocco, Tunisia, Costa d’Avorio, Kenya. Si è anche seduto in passato sulla panchina del Paris Saint-Germain. Come riporta itasportpress.it Henri Michel è stato uomo di spicco del calcio transalpino: da calciatore, era un centrocampista, una vita al Nantes dove ha vinto Ligue 1 (tre volte) e la Coppa di Francia, poi l’avventura da allenatore, fu un giramondo.