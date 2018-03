CITTA’ DEL VATICANO, 26 MAR – Il Papa esprime tutta la sua “tristezza” per i tragici attacchi a Carcassonne e Trebes. “Condanno nuovamente questi atti di violenza indiscriminata che causano tanta sofferenza, facendo diversi vittime” dice il Papa, sottolineando in un messaggio al vescovo di Carcassonne anche “il gesto generoso ed eroico tenente colonnello Arnaud Beltrame che ha dato la sua vita per proteggere delle persone”.

