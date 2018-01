Franco Ricciardi torna nella sua Scampia

NAPOLI, 3 GEN – Laboratori creativi, sperimentazioni di break dance e un grande concerto gratuito che accenderà di suoni e colori il cuore di Scampia. E’ il programma di eventi organizzato dal cantautore partenopeo Franco Ricciardi, in collaborazione con il Comune di Napoli, per omaggiare nell’Epifania il quartiere dov’è nato e da cui ha mosso i suoi primi passi artistici. Il programma “Luci di Scampia” si svolgerà sabato 6 gennaio in piazza Giovanni Paolo II, quella stessa piazza che il Comune di Napoli e l’intero quartiere hanno voluto intitolare alla memoria di Ciro Esposito, il giovane tifoso azzurro colpito a morte prima della finale di Coppa Italia del 2014. Il concerto gratuito di Franco Ricciardi prenderà il via alle 21.30: a salire sul palco di Scampia anche Rocco Hunt, Lucariello, Enzo Dong, Ivan Granatino, artisti con cui Ricciardi ha collaborato nei suoi dischi.

