Fratelli feriti, fermato presunto autore

SINOPOLI (REGGIO CALABRIA), 15 FEB – Si è costituito ai carabinieri il presunto autore del tentato omicidio dei fratelli Pasquale e Giuseppe Panuccio, feriti il 5 febbraio scorso a colpi di pistola a Sant’Eufemia d’Aspromonte. Angelo Catanea, di 34 anni, è stato bloccato in esecuzione del fermo emesso dal pm di Palmi Anna Pensabene. Le indagini dei carabinieri dalla Compagnia di Palmi con quelli di Sant’Eufemia d’Aspromonte e Sinopoli e il supporto del Gruppo di Gioia Tauro, si sono orientate verso la matrice privata sia per la personalità dei feriti, estranei a dinamiche di ‘ndrangheta, che per le modalità. I Panuccio sono usciti di casa per parlare con Catanea ed i suoi familiari per risolvere una vecchia diatriba, ma si sarebbero imbattuti nel rivale che gli avrebbe sparato. I carabinieri si sono messi sulle tracce di Catanea ma l’uomo, ipotizzano gli investigatori, grazie all’appoggio di soggetti vicini alla criminalità organizzata, è risuscito a fuggire. Battute e perquisizioni lo hanno indotto a costituirsi.

2018-02-15_1151709362