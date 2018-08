“Fratello mio”. Due gemelli trovati impiccati insieme in un parco: la scoperta è agghiacciante

Tragico ritrovamento quello dei corpi di due fratelli gemelli in un parco pubblico vicino l’abitazione dei due. Secondo le prime indagini, i fratelli si sarebbero suicidati insieme dopo una vita trascorsa in maniera inseparabile, come hanno raccontato i conoscenti.

Il gesto

In base alle prime ricostruzioni, i due hanno scelto con cura un albero al centro del parco, in una zona molto frequentata, e si sono impiccati all’alba. I corpi sono stati trovati da un uomo che portava a passeggio il cane, il quale ha immediatamente chiamato i soccorsi, che comunque non hanno potuto far nulla.

fonte: Fanpage