Fratello prende a sprangate sorella

CUPRAMARITTIMA (ASCOLI PICENO), 10 MAR – E’ finita in tragedia una lite in famiglia avvenuta oggi pomeriggio nelle campagne di Cupramarittima, in provincia di Ascoli Piceno. Un uomo di 56 anni ha aggredito a colpi di spranga la sorella di 58 anni, ferendola, e poi ha lui stesso chiamato i carabinieri. La donna è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona in condizioni gravissime. L’uomo, un agricoltore, è in stato di fermo presso la caserma dei carabinieri di San Benedetto del Tronto. E’ accusato di tentato omicidio dalla Procura della Repubblica di Fermo competente per territorio. La donna era andata a casa del fratello per fare visita all’anziano padre. La lite tra i due sarebbe legata a dissidi per un’eredità.

2018-03-10_1101769886