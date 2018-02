Frati Assisi, cercasi uomini di governo

PERUGIA, 21 FEB – “A:A.A. cercasi programmi elettorali; A.A.A. cercasi uomini di governo”: è l’appello lanciato dal custode del Sacro convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, in un editoriale pubblicato nel sito www.sanfrancesco.org. “Si cerca un uomo, maschio o femmina che sia, capace di ascoltare gli altri, la storia, la realtà. Si cerca un uomo – scrive, fra l’altro, il francescano – con qualche ideale, che sappia cos’è il bene comune e abbia dato prova di volerlo servire. Si cerca un uomo fedele al Paese, che non abbia il prurito delle novità e non cambi tanto per cambiare”. Quanto ai programmi elettorali, padre Gambetti lancia il suo appello per “un programma con una visione ampia sulla società, di carattere nazionale e internazionale”. “Si cerca un programma con un orizzonte valoriale – aggiunge, fra l’altro – sia esso spostato a destra o a sinistra o al centro”; “si cerca un programma che delinei l’impiego delle risorse proporzionato ai bisogni, con obiettivi realistici. Si cerca un programma sensato”.

2018-02-21_1211738149