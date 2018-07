Frontale Auto Moto: Morto sul colpo il famoso Chef. Nuovo lutto nel mondo della cucina.

Un tragico incidente, avvenuto nella mattinata di ieri, martedì 17 luglio, ha spezzato la vita di Umberto Gentile, chef di 35 anni di Nocera Inferiore, nella provincia di Salerno. Il giovane chef stava viaggiando a bordo della sua motocicletta sulla litoranea di Pontecagnano Faiano, sempre nel Salernitano, per recarsi al lavoro quando, per ragioni ancora in corso di accertamento, in corrispondenza di una curva si è schiantato contro un’automobile. L’impatto si è rivelato fatale per il 35enne, visto che è deceduto sul colpo, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per permettere ai carabinieri di Battipaglia di effettuare i rilievi atti a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente: sul posto si è recato anche il magistrato di turno. Ferito soltanto lievemente il conducente dell’automobile.

La notizia

Il padre e la compagna di Umberto Gentile si sono sentiti male quando i carabinieri si sono recati a Nocera Inferiore per comunicargli la triste notizia. Umberto Gentile, diplomato come cuoco all’istituto alberghiero, dopo varie esperienze lavorative all’estero era tornato nella sua città natale e aveva deciso di aprire un’attività. Oltre alla compagna, lascia un bimbo di 4 anni. La morte di Umberto Gentile ricorda molto da vicino quella di Alessandro Narducci, lo chef di Aquolina, 29 anni, morto lo scorso giugno a Roma proprio in seguito a un incidente stradale mentre era in sella alla sua moto.