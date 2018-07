Frontale tra auto e furgone: per il calciatore non c’è stato nulla da fare. Il dolore dei compagni e dei genitori.

Tragedia in provincia di Padova, dove la scorsa notte, tra venerdì 20 e sabato 21 luglio, intorno alle quattro, un ragazzo di 27 anni, Enrico Zinato, è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale a Pontelongo all’altezza di vicolo monte Berico sulla strada provinciale. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la Fiat Panda guidata da Enrico, giovane calciatore molto conosciuto nella categoria dilettantistica locale, è andata a scontrarsi frontalmente, per cause ancora in via di accertamento, con un furgone Peugeot Boxer che trasportava farmaci e condotto da T. E., trevigiano, 26 anni, finito nel fossato: è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Lo scontro

Nell’incidente è rimasta coinvolta una terza vettura, che ha investito i detriti sull’asfalto, ma la coppia che era all’interno non ha riportato alcun trauma o ferita. L’auto sulla quale viaggiava la vittima si è trasformata in seguito all’impatto in un cumulo di lamiere. Inutili si sono rivelati i tentativi di salvarlo effettuati dal personale del 118, allertato da un automobilista di passaggio. Intanto, il mondo del calcio padovano è sotto choc per la morte prematura di Enrico, che militava nell’U.S.D. San Michele 2009. “La nostra mente è invasa dall’angoscia per la tragica scomparsa di Enrico Zinato, che ha perso la vita stamattina in un incidente stradale. Un ragazzo d’oro ed un amico per molti di noi, con cui abbiamo condiviso diverse battaglie nei campi di gioco, ci lascia all’età di 27 anni”, si legge in un post su Facebook pubblicato da un’altra società.