METEO – Arriva la frustata artica: Italia bloccata, allerta in queste regioni

FRUSTRATA ARTICA IN ARRIVO- Il clima mite di questi giorni sarà tra poco solo un lontano ricordo. Come riportato dal sito 3bmeteo, la situazione si appresta a cambiare e velocemente. In questi giorni un’ ondata di aria artica interesserà l’Italia facendo diminuire notevolmente le temperature. Ma vediamo il dettaglio

TEMPERATURE INVERNALI IN SETTIMANA: FRUSTRATA ARTICA IN ARRIVO

Aria artica in arrivo- Prevista in Italia in questi giorni un’ondata di aria fredda artica. Saranno soprattutto le regioni settentrionali più coinvolte dagli spifferi freddi portati dai venti orientali. Le massime saranno comprese mediamente tra 4 e 9°C al Nord, tra 8 e 12°C al Centro e tra 10 e 14°C al Sud e sulle Isole.

Martedì i valori saranno in discesa al Centro mentre al Nord risulteranno stabili o in lieve calo. Al Sud ci sarà invece un aumento ulteriore con punte di 15-17°C per via delle correnti meridionali. Da mercoledì i valori tenderanno a scendere di qualche grado anche al Sud per il passaggio dei venti da Scirocco a Libeccio.

Fonte 3bmeteo