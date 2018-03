Fucci si ricandida a Pomezia

ROMA, 10 MAR – Ora è ufficiale: il sindaco di Pomezia Fabio Fucci, eletto con il M5s, si ricandiderà alle prossime Comunali con una lista civica dopo il ‘niet’ del Movimento a derogare per lui alla regola dei due mandati: “Regola miope – spiega – che non tiene conto del merito e delle persone”. Ma adesso c’è il rischio concreto che, già nei prossimi giorni, la consiliatura della città in provincia di Roma, oltre 60 mila abitanti, possa concludersi prima del voto previsto a fine maggio. I consiglieri comunali pentastellati, guidati dal presidente dell’Aula Adriano Zuccalà (che è anche il candidato sindaco ‘ufficiale’ del M5s), stanno valutando l’ipotesi di farlo cadere prima della fine del mandato: “Il sindaco – spiega Zuccalà – sta mettendo i bastoni tra le ruote al Consiglio”. “Sarebbe una scelta scellerata per i cittadini” replica Fucci.

