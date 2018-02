Furti e riciclaggio auto, 15 arresti

NAPOLI, 5 FEB – I carabinieri della Compagnia Napoli Centro stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli su richiesta della locale Procura nei confronti di 15 indagati ritenuti appartenenti a un gruppo criminale attivo tra Napoli e provincia dedito ai furti, riciclaggio e ricettazione di autovetture. A fronte dei reati contestati – associazione per delinquere, furto aggravato, riciclaggio, ricettazione – il gip ha disposto 11 custodie cautelari in carcere e 4 ai domiciliari. Nel corso dell’indagine i Carabinieri hanno documentato la commissione di 77 episodi tra furti e tentati furti di autovetture, arrestato in flagranza 16 persone, restituito ai proprietari 29 veicoli e sequestrato numeroso materiale utilizzato per lo scasso e la manomissione di centraline elettroniche. Il giro d’affari complessivo si aggirava sui 300.000 euro al mese, con 3-4 auto rubate mediamente ogni notte.

