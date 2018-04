Furti in scuole, arrestati 2 minori

SIENA, 22 APR – Da tempo i carabinieri erano sulle tracce degli autori di furti nelle scuole del Senese e ieri hanno colto in flagranza due minorenni mentre rubavano in un asilo di Poggibonsi (Siena). I due, 17 e 16 anni, italiani, avevano forzato una porta antipanico dell’asilo e una volta all’interno hanno rubato dagli armadietti dei docenti una macchina fotografica e del denaro. I militari li monitoravano da tempo. E’ stato così arrestato un 17enne, residente a Casole d’Elsa, già pregiudicato, trasferito al Centro di prima accoglienza per minorenni di Firenze. Invece il 16enne che era con lui, residente a Poggibonsi, incensurato ma con precedenti di polizia, è stato denunciato in stato di libertà al tribunale per i minorenni. Per entrambi l’accusa è di furto aggravato in concorso. Secondo i carabinieri i due da mesi stavano compiendo furti nelle scuole di Poggibonsi, Colle Val d’Elsa, San Gimignano e Monteriggioni, riuscendo ad impossessarsi di denaro ed oggetti per un valore complessivo di alcune migliaia di euro.

