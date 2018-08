Furto in un bar, dopo il colpo i banditi si concedono due birre

Per festeggiare il raid andato a buon fine, si sono concessi due birre nel bar trafugato. E’ accaduto questa notte al Passariello lounge bar, situato in via Abatemarco.

Con il viso coperto integralmente, hanno fatto irruzione nel locale, poco prima delle 3 di notte. A quanto pare erano in sette. Hanno scardinato la porta e nel giro di pochi minuti hanno messo a soqquadro l’attività commerciale. Cospicuo il bottino, che ammonterebbe a diverse migliaia di euro.

Il bottino

Dal bar – come riporta Edizione Caserta – sono stati portati via due computers, una tv LCD, un notebook, un espositore di gomme e una slot machine contenente 1.800 euro. La refurtiva è stata, poi, caricata su un furgone a bordo del quale la gang è fuggita, facendo perdere le proprie tracce. Dopo il colpo, gli autori del raid si sono concessi anche alcune birre. Indagano le autorità locali. (Teleclubitalia)