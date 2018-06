«Hanno rubato la statua di Cristo»

Adesso rubano anche negli abissi. Nessuno se lo poteva aspettare. Rubata, quindi, la statua del Cristo degli Abissi che si trovava nei fondali davanti al porticciolo di Vallevo, a Rocca San Giovanni in provincia di Chieti. Il reato sarebbe stato scoperto domenica da alcuni sub che avevano raggiunto il posto per le operazioni di pulizia.

La statua è stata tolta dal basamento e portata via. «Un esecrabile gesto che colpisce tutta la comunità locale privata di quello che era ormai non solo un simbolo religioso, ma anche una occasione di incontro e festeggiamento annuale con la tradizionale fiaccolata in mare della prima domenica di agosto e una attrattiva turistica che contribuiva ad impreziosire il nostro mare» commenta Andrea Monaco, presidente dell’associazione Orsa Minore